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Зауральцев ужаснули разбросанные на пустыре туши животных
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Зауральцев ужаснули разбросанные на пустыре туши животных 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Курганской области наткнулась на останки животных, разбросанные недалеко от деревни Белый Яр.
«Сегодня поехала за ребенком в школу, у поворота на выезде из Белого Яра заметила черные мешки. Остановилась, подошла и ужаснулась: там были трупы животных», — рассказала Анна Шульмина.
В трех больших мешках находились останки кошек и собак, также рядом были останки от косули.
«Куда катится мир? Как можно так издеваться над без защитными животными?» — подчеркнула собеседница «ФедералПресс».
Напомним, недавно курганцы стали свидетелями жестокой расправы над собакой: пьяный мужчина сначала выбросил животное с третьего этажа, а затем добил питомца и унес труп на пустырь.
Фото: Анна Шульмина
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