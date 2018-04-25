Зауральцев ужаснули разбросанные на пустыре туши животных

Жители Курганской области наткнулась на останки животных, разбросанные недалеко от деревни Белый Яр.

«Сегодня поехала за ребенком в школу, у поворота на выезде из Белого Яра заметила черные мешки. Остановилась, подошла и ужаснулась: там были трупы животных», — рассказала Анна Шульмина.

В трех больших мешках находились останки кошек и собак, также рядом были останки от косули.

«Куда катится мир? Как можно так издеваться над без защитными животными?» — подчеркнула собеседница «ФедералПресс»

Напомним, недавно курганцы стали свидетелями жестокой расправы над собакой: пьяный мужчина сначала выбросил животное с третьего этажа, а затем добил питомца и унес труп на пустырь.

Фото: Анна Шульмина