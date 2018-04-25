Как создать свое СМИ, рассказали студентам Вологды

Семинар лучших практик студенческих СМИ прошел накануне в Молодежном центре «ГОР. СОМ 35». В рамках занятия о своем опыте работы рассказали представители медиацентра ВоГУ «StudLife MEDIA» и студенческой группы «Кухня» из ВГМХА. Начинающие корреспонденты рассказали, как организована работа в их медиа и с какими проблемами они сталкиваются.

«На семинар мы пригласили и ребят из других вузов, колледжей и техникумов Вологды , чтобы они могли узнать, как и для чего создаются студенческие медиа. Очень многие хотят попробовать свои силы в студенческой журналистике, освещать события, связанные с их учебным заведением, но не знают, с чего начать и куда двигаться», — рассказала менеджер Молодёжного центра «ГОР. СОМ 35» Ксения Рогачева.

После выступлений участники семинара задали все интересующие их вопросы. Какую технику нужно иметь, чтобы снимать видеорепортажи, сколько средств уйдет на обустройство студии для создания сюжетов.

«На самом деле, чтобы снимать сюжеты, не обязательно иметь крутую камеру, свет и звук. Даже опытные корреспонденты в полевых условиях снимают на телефон и монтируют на смартфоне с помощью специальных приложений. При этом сейчас очень много аппаратов экономкласса с хорошей камерой. Просто нужно приноровиться, «покопаться в настройках». Поэтому для начала можно снимать приличные репортажи на телефон, тем более что это направление сейчас очень популярно в Интернете», — рассказал представитель медиацентра ВоГУ Дмитрий Паршин

После выступлений студентов свои советы ребятам дала и журналист сайта «Вологда.РФ» Алена Закатаева. Она рассказала о самых распространенных ошибках в работе перед камерой, о том, как заниматься продвижением своих материалов в социальных сетях, а также, какие форматы можно использовать при работе в студенческих СМИ.