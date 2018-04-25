Китайская грамота: как Россия подсела на азиатскую онлайн-торговлю

С 2017 года большая часть денег россиян при заграничных покупках онлайн достается Китаю . Теперь флагману китайского e-commerce предстоит определиться с дальнейшим развитием — что может ждать интернет-пользователей?

По итогам 2017 года большая часть затрат россиян в зарубежных интернет-магазинах стала приходится на Китай — 53%, согласно исследованию АКИТ. Доля посылок, приходящаяся на китайские магазины достигла 93%. Показатели кажутся сейчас естественными, но путь китайского импорта к подавляющей доле в иностранном e-commerce неслучаен. Как выглядит пособие по захвату российского рынка?

Обрусение AliExpress

Почти 4 года назад в России появился китайский маркетплейс AliExpress, который стал основным поставщиком товаров из Поднебесной. За это время аудитория интернет-магазина выросла до 60 млн уникальных ежемесячных посетителей, по данным сервиса WebSimilar. Стоит отметить, что ключевым был даже не беспрецедентно быстрый старт и рост маркетплейса, а создание целой культуры потребления китайского товара, ранее незнакомого российскому потребителю. Своей политикой финансовой доступности площадка стала своеобразным проводником в мир онлайн-покупок для категорий граждан, которые ранее никогда не использовали Интернет для подобных действий. По данным за три квартала 2017 года жители России получили более 220 млн посылок с использование сервиса AliExpress.

Конечно, свою роль в таком старте сыграла ценовая политика китайских производителей.

Будущее китайского маркетплейса

На текущий момент AliExpress — это активно функционирующая компания, которая (наравне с Avito) сформировала экосистему доступных интернет-покупок. Она позволяет рядовому гражданину поэкспериментировать с зарубежными покупками: средства требуются небольшие, поэтому не так страшен риск получить некачественный товар или потерять деньги.

Десятки миллионов человек вовлечены во взаимодействие с китайскими производителями, причем, средняя цена покупки в настоящее время составляет 980 рублей. Благодаря стратегическим решениям Джека Ма , и других топ-менеджеров Alibaba (в бизнесе которой доля AliExpress составляет всего 1%), сайт избавился от большинства фейковых продавцов и производителей подделок, а также от неотслеживаемых почтовых отправлений, что значительно повысило качество сервиса.

Подвергаясь неоднократным обвинениям в продаже контрафактных продуктов известный брендов, Джек Ма дважды всерьёз задумывался о закрытии площадки AliExpress. Но, по мнению автора, маркетплейс готов к новым шагам в сторону легализации: к уплате НДС, таможенным пошлинам и сертификации продаваемой продукции.

Последствием может стать сокращение аудитории на 30%. Она уйдет на другие китайские сайты, работающие в более низком ценовом сегменте. Зато, если руководство ретейл-гиганта оставит в приоритете респектабельность, стоимость средней покупки возрастет до 1200 рублей, и доходы компании, скорее всего, не изменятся.

При альтернативном развитии событий, если Россия не будет предпринимать действий по выравниванию конкурентных условий между национальными и иностранными игроками рынка e-commerсе, китайские интернет-магазины продолжат укреплять позиции. В этом им поможет восприятие российским правительством Пекина как основного «друга» во внешнеполитической деятельности и активного антагониста Западу. В тоже время, сейчас у многих китайских корпораций имеется переизбыток свободных денежных средств, которые они готовы инвестировать в Россию.

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