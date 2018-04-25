С 1 июня во всех госучреждениях Баварии повесят кресты

По словам чиновника, новое положение не нарушает правило нейтрального отношения к религии, как того требуют общефедеральные законы. Крест будет расположен в фойе, а не в помещениях учреждений, чтобы предотвратить возможные судебные иски граждан, которые почувствуют себя оскорбленными в своих религиозных чувствах. На местах коммуны, земельные округа, районы, а также университеты могут принимать решение о размещении креста добровольно. Однако совет министров Баварии направил им рекомендации поступить также как в госучреждениях. Земельный совет католиков поддержал инициативу правительства, полагая, что «крест является составной частью общественной жизни Баварии». Однако там отметили, что властям не следует «увлекаться символами».