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Госучреждения в Германии обяжут вывешивать на входе кресты
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Госучреждения в Германии обяжут вывешивать на входе кресты 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер объявил, что во всех государственных учреждениях региона на входе должны висеть христианские кресты. Об этом сообщает Tagesschau.de.
«Крест символизирует баварскую идентичность. Это не столько религиозный атрибут, сколько символ культурной идентичности страны», — сказал политик.
Соответствующий указ должен вступить в силу 1 июня. При этом, как отмечает Spiegel, всем муниципалитетам и районам федеральной земли «рекомендуется действовать соответствующим образом».
Инициативу властей поддержали также религиозные деятели, передавал Dlf 24. «Крест — это символ единения, примирения и согласия», — сказал архиепископ католической церкви города Бамберг Людвиг Шик.
В то же время решение баварских политиков раскритиковали либералы из Свободной демократической партии Германии. Их лидер Кристиан Линднер написал в своем Twitter, что аналогичным образом религию к политике партии пытается привязать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Больше половины населения Баварии — последователи римско-католического христианства. Около 20 процентов — евангелические христиане.
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