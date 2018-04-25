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Россия призывает приложить все усилия для сохранения и выполнения сделки по Ирану
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Россия призывает приложить все усилия для сохранения и выполнения сделки по Ирану 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все страны приложить усилия для сохранения и успешного выполнения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом ТАСС в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя сделанные накануне заявления главы Франции Эмманюэля Макрона по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Для нас неотменимым обстоятельством является необходимость всемерно укреплять СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), сохранять его, обеспечивать его дальнейшее функционирование в том виде, как он был выработан, — подчеркнул Рябков. — Сейчас важно было бы всем тем, кто понимает ценность и значимость СВПД, заняться тем, что предписывает ситуация — приложить все усилия для сохранения этой договоренности и ее дальнейшего успешного стабильного выполнения".
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