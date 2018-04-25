Россия призывает приложить все усилия для сохранения и выполнения сделки по Ирану

"Для нас неотменимым обстоятельством является необходимость всемерно укреплять СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), сохранять его, обеспечивать его дальнейшее функционирование в том виде, как он был выработан, — подчеркнул Рябков. — Сейчас важно было бы всем тем, кто понимает ценность и значимость СВПД, заняться тем, что предписывает ситуация — приложить все усилия для сохранения этой договоренности и ее дальнейшего успешного стабильного выполнения".