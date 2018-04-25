Кадеты из Тимирязевского побывали в Кремле

Воспитанники расположенного в Тимирязевском Первого Московского кадетского корпуса побывали в качестве зрителей на церемониальном разводе конных и пеших караулов Президентского полка в Кремле. Об этом сообщили в администрации кадетской школы-интерната.

— Неизгладимое впечатление произвело на ребят показательное выступление роты специального караула и дефиле кавалерийского почетного эскорта Президентского полка под сопровождение Президентского оркестра. Виртуозность и мастерство кремлевцев поразили наших воспитанников, — рассказала педагог Светлана Смолеева.

Адрес Первого Московского кадетского корпуса: ул. Вучетича, дом 30 (вход через КПП с Астрадамской улицы). (мю)