На Синявинской будет создан совет многоквартирного дома

Собрание собственников помещений в многоквартирном доме 11, корпус 3, на Синявинской улице пройдет при поддержке инициативной группы жителей. Об этом сообщил представитель инициативной группы Виталий Лачков.

— В первый день будут рассмотрены вопросы создания совета многоквартирного дома, определения пользования общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и организационные вопросы деятельности совета дома, — пояснил Лачков.

Во второй день жители дадут оценку работы и оказания услуг управляющей организацией АО «ГУОВ» и рассмотрят условия оказания услуг управляющими организациями ООО «ЭВЕРЕСТ» и «Жилищник Молжаниновского района», а также порядок создания и организации работы ТСЖ.

Собрания собственников будут проходить на Синявинской, 11. В пятницу, 18 мая, мероприятие начнется в 20.00, а в субботу, 19 мая, в 11.00. (то)