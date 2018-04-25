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На Синявинской будет создан совет многоквартирного дома
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На Синявинской будет создан совет многоквартирного дома 

Управа района Молжаниновский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Собрание собственников помещений в многоквартирном доме 11, корпус 3, на Синявинской улице пройдет при поддержке инициативной группы жителей. Об этом сообщил представитель инициативной группы Виталий Лачков.
— В первый день будут рассмотрены вопросы создания совета многоквартирного дома, определения пользования общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и организационные вопросы деятельности совета дома, — пояснил Лачков.
Во второй день жители дадут оценку работы и оказания услуг управляющей организацией АО «ГУОВ» и рассмотрят условия оказания услуг управляющими организациями ООО «ЭВЕРЕСТ» и «Жилищник Молжаниновского района», а также порядок создания и организации работы ТСЖ.
Собрания собственников будут проходить на Синявинской, 11. В пятницу, 18 мая, мероприятие начнется в 20.00, а в субботу, 19 мая, в 11.00. (то)
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