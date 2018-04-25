Флейтисты СВАО выступят в школе искусств на Абрамцевской

В четверг, 26 апреля, в школе искусств имени Калинникова на Абрамцевской улице пройдет фестиваль ансамблей Северо-Восточного округа столицы «Весенние флейты», посвященный празднику весны и ансамблям класса флейты. Об этом рассказала заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.

— Главное в концерте — это ансамбли. Ансамбль — это совместное исполнение музыкальной композиции несколькими участниками. Это художественное единство, стройное целое, взаимная согласованность, — подчеркнула Ирина Таран.

Как уточнила замдиректора, на мероприятии соберутся ученики и преподаватели ДШИ и ДМШ Северо-Восточного округа. Данный фестиваль планируется проводить ежегодно, и в дальнейшем участие в нем будет происходить на конкурсной основе.

Всех желающих приглашают к 17.00 в Большой зал детской школы искусств имени Калинникова, расположенной по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (вт)