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Флейтисты СВАО выступят в школе искусств на Абрамцевской
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Флейтисты СВАО выступят в школе искусств на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 44 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 26 апреля, в школе искусств имени Калинникова на Абрамцевской улице пройдет фестиваль ансамблей Северо-Восточного округа столицы «Весенние флейты», посвященный празднику весны и ансамблям класса флейты. Об этом рассказала заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.
— Главное в концерте — это ансамбли. Ансамбль — это совместное исполнение музыкальной композиции несколькими участниками. Это художественное единство, стройное целое, взаимная согласованность, — подчеркнула Ирина Таран.
Как уточнила замдиректора, на мероприятии соберутся ученики и преподаватели ДШИ и ДМШ Северо-Восточного округа. Данный фестиваль планируется проводить ежегодно, и в дальнейшем участие в нем будет происходить на конкурсной основе.
Всех желающих приглашают к 17.00 в Большой зал детской школы искусств имени Калинникова, расположенной по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (вт)
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