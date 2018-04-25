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МТС присоединился к разработке беспилотных автомобилей «КамАЗом»
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МТС присоединился к разработке беспилотных автомобилей «КамАЗом» 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В рамках партнерства «КамАЗ» будет использовать решения МТС в навигационно-информационных системах своих автомобилей. Также МТС развернет мобильные сети связи, в том числе 5G, для обеспечения работы беспилотных машин «КамАЗа».
Также будут разрабатываться решения в сфере промышленного интернета вещей и автоматизации производственных процессов.
Компании подписали соглашение на церемонии открытия совместного Центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Казани.
Шведский производитель Ericsson также участвует в соглашении и является одним из поставщиков телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС.
МТС предоставила для R&D Центра помещение, мощности дата-центра, сетевую инфраструктуру для проведения тестов, оператор поделится компетенциями и ресурсами собственных Центра инноваций и IoT-лаборатории.
Ericsson предоставит облачные и телеком-технологии (Ericsson IoT Accelerator, решения Massive IoT для развития технологии NB-IoT), глобальную экспертизу, а также доступ к экосистеме партнеров, стартапов и университетов, включая консультационную поддержку стартап инкубатора Ericsson Garage и лабораторий Ericsson Business Labs по всему миру, уточнили Rusbase в компании.
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