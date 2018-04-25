Ещё
Госсовет РТ поддержал поправки о голосовании по месту пребывания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госсовет РТ поддержал поправки о голосовании по месту пребывания 

Казанский репортер 49 минут назад
Депутаты Госсовета РТ в ходе заседания в среду, 25 апреля приняли поправки в Избирательный кодекс республики, направленные на изменение процедуры голосования на выборах по месту фактического проживания. Принятые изменения исключают голосование по открепительным удостоверениям в ходе выборов президента республики и депутатов Госсовета РТ. Таким образом, поправки касаются механизма, уже примененного на выборах президента России — 18 марта 2018 года. Граждане России голосовали там, где это удобно, предварительно заявив о своем желании воспользоваться тем или иным избирательным участком. Глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил, что реализованная схема показала себя лучшим образом. Поправки в кодекс приняты во втором чтении.
Казанский репортер: последние новости
От рокировки минздрава до Путина, который «нам не царь» Арест главы компании-разработчика «загадочного русского беспилотника» и общая сеть для СНГ Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью97
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста55
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение