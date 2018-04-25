Госсовет РТ поддержал поправки о голосовании по месту пребывания 

Депутаты Госсовета РТ в ходе заседания в среду, 25 апреля приняли поправки в Избирательный кодекс республики, направленные на изменение процедуры голосования на выборах по месту фактического проживания. Принятые изменения исключают голосование по открепительным удостоверениям в ходе выборов президента республики и депутатов Госсовета РТ. Таким образом, поправки касаются механизма, уже примененного на выборах президента России — 18 марта 2018 года. Граждане России голосовали там, где это удобно, предварительно заявив о своем желании воспользоваться тем или иным избирательным участком. Глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил, что реализованная схема показала себя лучшим образом. Поправки в кодекс приняты во втором чтении.