В Нижнем Новгороде выбрали имя для нового поезда, который первым прибудет на Стрелку

— Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в интернет-голосовании на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ, — написал Владимир Панов . — Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее. Среди тех вариантов, которые предложили горожане, мэр назвал крайне любопытными « Александр Невский », «Бетанкур», « Ростислав Алексеев ». потому что каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция. NN.RU рассказывал, что первый поезд на станции «Стрелка» встречали, как в фильме братьев Люмьер.