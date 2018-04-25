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В Нижнем Новгороде выбрали имя для нового поезда, который первым прибудет на Стрелку
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В Нижнем Новгороде выбрали имя для нового поезда, который первым прибудет на Стрелку 

nn.ru 49 минут назад
Фото: nn.ru
— Первый поезд, который прибудет на станцию «Стрелка», будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в интернет-голосовании на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ, — написал Владимир Панов. — Спасибо за то, что поддержали идею! Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы. Так что мы не просто продолжили традицию, но и осовременили ее.
Среди тех вариантов, которые предложили горожане, мэр назвал крайне любопытными «Александр Невский», «Бетанкур», «Ростислав Алексеев». потому что каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция.
NN.RU рассказывал, что первый поезд на станции «Стрелка» встречали, как в фильме братьев Люмьер.
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