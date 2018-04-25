Горсовет одобрил пролонгацию. Новосибирские торговцы смогут продлевать срок аренды без конкурсов

Второе чтение предложений по изменению правил от комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, по мнению депутатов, было жарким. «Серьезно обсуждался вопрос, столкнулись разные точки зрения, которые нашли поддержку. Одни справедливо считают, что пролонгация договора должна быть, если предприниматель все исправно платил. Другие, как депутат Александр Бурмистров видел в этом нарушения прав остальных бизнесменов», — рассказала депутат горсовета Наталья Пинус

В итоге, решение было принято большинством голосов депутатов при 6 воздержавшихся. Важность решения еще в прошлый раз подчеркнул председатель комиссии Игорь Салов . «У нас по этой статье бюджета нет должников, но есть доход около 300 миллионов рублей в бюджет Новосибирска . Это практически неиссякаемый источник при условии того, что мы всю свою работу строим для того, чтобы этот источник никогда не иссяк, создаём условия для дальнейшего развития», — говорил Салов после первого чтения в марте.

С Саловым согласна и вице-президент всероссийской Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. «Четвертый год мы решали эту проблема и, наконец, победа. Думаю, на депутатов и спикера горсовета Дмитрия Асанцева повлияла поддержка всего предпринимательского сообщества Новосибирска. Были письма от местных отделений „Опоры России“ и » Деловой России », районных советов по развитию предпринимательства. Сказалось и отсутствие поправок в федеральный закон торговли. Местные депутаты поняли, что от них зависит будущее местного микробизнеса», — воодушевленно заявила Кошелева.

Однако в будущем депутаты горсовета не исключают проведения круглого стола, если исполнения решения муниципалитетом вызовет вопросы со стороны тех предпринимателей, кого «приоритетное право» обошло стороной.