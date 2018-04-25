МОЭСК пригласила к диалогу предпринимателей Истры

Перспективы развития на ближайшие 5 лет обсудили на встрече с руководством МОЭСК и предпринимателями городского округа Истра

В рамках обсуждения участники задавали вопросы, в том числе о ценовой политике дополнительных услуг компании. В финале встречи собравшиеся смогли пообщаться с руководителями и организаторами встречи лично, в менее формальной обстановке.

Цель нашей встречи — еще раз рассказать о деятельности нашей компании и наших возможностях. Понять запросы региона, в частности городского округа Истра

— Александр Пятигор, заместитель гендиректора по развитию П АО «МОЭСК»

В ближайшее время состоится еще несколько подобных встреч с руководством МОЭСК, администрацией и предпринимателями Истры.