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МОЭСК пригласила к диалогу предпринимателей Истры
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МОЭСК пригласила к диалогу предпринимателей Истры 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Перспективы развития на ближайшие 5 лет обсудили на встрече с руководством МОЭСК и предпринимателями городского округа Истра.
В рамках обсуждения участники задавали вопросы, в том числе о ценовой политике дополнительных услуг компании. В финале встречи собравшиеся смогли пообщаться с руководителями и организаторами встречи лично, в менее формальной обстановке.
Цель нашей встречи — еще раз рассказать о деятельности нашей компании и наших возможностях. Понять запросы региона, в частности городского округа Истра
— Александр Пятигор, заместитель гендиректора по развитию П  АО «МОЭСК»
В ближайшее время состоится еще несколько подобных встреч с руководством МОЭСК, администрацией и предпринимателями Истры.
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