Ещё
Бизнес-омбудсмена Псковской области волнует работа пассажирских перевозчиков и размещение наружной рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес-омбудсмена Псковской области волнует работа пассажирских перевозчиков и размещение наружной рекламы 

Псковская губерния 52 минуты назад
В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча главы региона Михаила Ведерникова с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым: как сообщает пресс-служба областной администрации, Мурылёв отметил, что предпринимателей больше всего беспокоят высокие тарифы на услуги ЖКХ, налоговая нагрузка, а также низкий уровень информирования о мерах государственной поддержки и нововведениях в законодательстве. «Предприниматели из глубинки не всегда могут добраться до областного центра, чтобы стать участниками семинара и узнать для себя что-то новое», — сообщил Мурылёв. В ходе встречи бизнес-омбудсмен отметил положительные результаты в борьбе с нестационарной торговлей в Пскове. Также были затронуты вопросы регулирования деятельности пассажирских перевозчиков и размещения наружной рекламы. По каждой из тем Аркадий Мурылев озвучил свои предложения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Общероссийская база вакансий «Работа в России» содержит уже 91 псковскую вакансию по стажировке Администрации муниципалитетов Псковской области выдадут ветеранам войны по 1 тысяче рублей «КУМИ умышленно не выполняет решение суда»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью102
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ20
Украина цепляется за российский газ126
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа99
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение