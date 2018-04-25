Бизнес-омбудсмена Псковской области волнует работа пассажирских перевозчиков и размещение наружной рекламы 

В администрации Псковской области состоялась рабочая встреча главы региона Михаила Ведерникова с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым: как сообщает пресс-служба областной администрации, Мурылёв отметил, что предпринимателей больше всего беспокоят высокие тарифы на услуги ЖКХ, налоговая нагрузка, а также низкий уровень информирования о мерах государственной поддержки и нововведениях в законодательстве. «Предприниматели из глубинки не всегда могут добраться до областного центра, чтобы стать участниками семинара и узнать для себя что-то новое», — сообщил Мурылёв. В ходе встречи бизнес-омбудсмен отметил положительные результаты в борьбе с нестационарной торговлей в Пскове. Также были затронуты вопросы регулирования деятельности пассажирских перевозчиков и размещения наружной рекламы. По каждой из тем Аркадий Мурылев озвучил свои предложения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».