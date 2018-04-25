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МФЦ Восточного Дегунина не будет принимать посетителей 1 и 9 мая
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МФЦ Восточного Дегунина не будет принимать посетителей 1 и 9 мая 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во время майских праздников центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина будет «отдыхать» всего два дня — 1 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Моих документов».
«Для удобства посетителей центры «Мои документы» не будут работать только два дня. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, флагманский офис — с 10.00 до 22.00», — говорится в материале.
В нем отмечается, что 29 и 30 апреля, а также 1, 2, 6, 7 и 9 мая не будет работать Дмитровский отдел ЗАГС, обслуживающий жителей Восточного Дегунина. Зарегистрировать рождение и смерть, а также установить отцовство в эти дни можно будет во флагманском офисе «Моих документов».
Напомним, районный центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1. (мю)
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