Российские производители медикаментов могут в 4 раза увеличить экспорт к 2025 году

НОВОСИБИРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Российские фармацевтические компании довели экспорт своей продукции в прошлом году до отметки в $700 млн Минпромторг видит потенциал четырехкратного роста экспорта этой продукции к 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания координационного совета по промышленности, посвященного совершенствованию мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.

"Что особенно важно и что подчеркивает конкурентоспособность отрасли — наши предприятия наращивают объемы внешних поставок. В прошлом году экспорт фармпродукции впервые превысил $700 млн, и мы видим потенциал его четырехкратного увеличения к 2025 году", — сказал Мантуров.

Для реализации этой задачи, по его словам, нужно обеспечить интеграцию достижений фундаментальной науки в реальный сектор фарминдустрии.

Дальнейшее развитие производства медицинских изделий в РФ зависит от локализации производства, убежден министр.