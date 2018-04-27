Российские производители медикаментов могут в 4 раза увеличить экспорт к 2025 году 

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании довели экспорт своей продукции в прошлом году до отметки в $700 млн Минпромторг видит потенциал четырехкратного роста экспорта этой продукции к 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания координационного совета по промышленности, посвященного совершенствованию мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.
"Что особенно важно и что подчеркивает конкурентоспособность отрасли — наши предприятия наращивают объемы внешних поставок. В прошлом году экспорт фармпродукции впервые превысил $700 млн, и мы видим потенциал его четырехкратного увеличения к 2025 году", — сказал Мантуров.
Для реализации этой задачи, по его словам, нужно обеспечить интеграцию достижений фундаментальной науки в реальный сектор фарминдустрии.
Дальнейшее развитие производства медицинских изделий в РФ зависит от локализации производства, убежден министр.
"Уже созданный нашими предприятиями, в том числе компаниями ОПК, научно-технический задел позволяет в ближайшие годы освоить в стране выпуск более 80% комплектующих. Чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, мы работаем с коллегами из Минздрава над формированием своего рода консолидированного заказа для промышленных предприятий", — отметил Мантуров.