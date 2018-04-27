Ещё
Российские производители медикаментов могут в 4 раза увеличить экспорт к 2025 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские производители медикаментов могут в 4 раза увеличить экспорт к 2025 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании довели экспорт своей продукции в прошлом году до отметки в $700 млн Минпромторг видит потенциал четырехкратного роста экспорта этой продукции к 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания координационного совета по промышленности, посвященного совершенствованию мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.
"Что особенно важно и что подчеркивает конкурентоспособность отрасли — наши предприятия наращивают объемы внешних поставок. В прошлом году экспорт фармпродукции впервые превысил $700 млн, и мы видим потенциал его четырехкратного увеличения к 2025 году", — сказал Мантуров.
Для реализации этой задачи, по его словам, нужно обеспечить интеграцию достижений фундаментальной науки в реальный сектор фарминдустрии.
Дальнейшее развитие производства медицинских изделий в РФ зависит от локализации производства, убежден министр.
"Уже созданный нашими предприятиями, в том числе компаниями ОПК, научно-технический задел позволяет в ближайшие годы освоить в стране выпуск более 80% комплектующих. Чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, мы работаем с коллегами из Минздрава над формированием своего рода консолидированного заказа для промышленных предприятий", — отметил Мантуров.
ТАСС: последние новости
СМИ: четыре человека погибли при обстреле боевиками рынка в Дамаске Российско-европейский орбитальный модуль впервые сделал цветные фотографии Марса Суд отложил на 10 мая рассмотрение жалобы на приговор Белых из-за его плохого самочувствия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве82
Кореи помирились312
Поставим Макаревича на место918
Майские пенсии доставят по особому графику67
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение