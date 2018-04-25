Минпромторг отметил потенциал наращивания экспорта в ряде отраслей

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что Россия должна активно и даже агрессивно продвигать свой несырьевой экспорт.

Мантуров напомнил, что на сегодняшний день приоритетными отраслями являются автопром, авиапром, сельское машиностроение, строительно-дорожное машиностроение. «Мы видим возможности прироста по машиностроению… Мы видим хороший потенциал по нефтегазовому машиностроению, по энергетическому машиностроению, по тяжелому машиностроению. Мы оцениваем объем прироста по этому блоку примерно на 17 миллиардов долларов», — сказал министр.

Второе перспективное направление, по его словам, это химия высоких переделов, в том числе те направления, которые относятся к ведению Минпромторга и Минэнерго , и здесь стоит задача нарастить экспорт. «Это включая в том числе и пластики, и полимеры, и шины. Это в том числе и продукция минеральных удобрений, и конечно же, фармацевтика… Этот блок — примерно 15 миллиардов долларов», — отметил Мантуров.

"И конечно же, это металлургия и лесопромышленный комплекс — здесь все будет зависеть от того, как будут реализовываться (задачи) по строительству целлюлознобумажных комбинатов", — добавил глава Минпромторга.

Что касается металлургии, то развитие экспорта зависит от геополитических факторов, отметил он. Однако министр выразил надежду, что глубокая переработка и цветной, и черной металлургии обеспечит увеличение экспортного потенциала России. «Основные инструменты поддержки — это компенсация затрат по НИОКРам, именно экспортоориентированных проектов, это и субсидии по комплексным инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности , вплоть до снижения процентных ставок до 1% по экспортоориентированным проектам», — сказал он.

Помимо тех инструментов поддержки, которыми располагает Российский экспортный центр, Минпромторг рассчитывает на дополнительные объемы финансирования по созданию логистических центров, индустриальных зон, добавил Мантуров.