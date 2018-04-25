В Адыгее экологи провели первую в этом году обработку питомника самшита колхидского

МАЙКОП , 25 апреля. / ТАСС /. Экологи впервые в этом году провели в горах Адыгеи обработку от самшитовой огневки единственного в России генетического питомника самшита колхидского, который занесен в Красную книгу РФ, сообщила в среду ТАСС заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО «Центр природы Кавказа» Наталья Вавилова

"Совместно с негосударственным природоохранным центром «НАБУ-Кавказ» мы провели первую в этом году обработку от самшитовой огневки единственного сохранившегося в России участка самшита колхидского в Цицинском лесничестве Адыгеи. Мы продолжим работу в рамках всероссийского проекта по сохранению в дикой природе Кавказа краснокнижного растения и рассчитываем на победу. Наша цель — сохранить участок с экосистемой самшита, чтобы в дальнейшем распространять его саженцы в горах Кубани и Адыгеи", — сказала она.

Для борьбы с самшитовой огневкой применили современный препарат «битоксибациллин» органического происхождения, относящийся к четвертому, минимальному классу опасности. Он действует избирательно — только на самшитовую огневку, безопасен для человека, животных и растений, не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях, воде и почве. Экологи также обработали биопрепаратом молодые насаждения, высаженные в минувшем году волонтерами на прилегающих к природным самшитникам участках. Это более 1,1 тыс. саженцев самшита, который успешно прижился в естественной среде и перезимовал, пояснила Вавилова.

"За последние два года удалось на 12% увеличить площадь самшитовых лесов — с 4,2 до 4,7 га. Эффективность битоксибациллина составляет порядка 95%, и все участники программы по сохранению природных насаждений самшита колхидского надеются, что уже к концу года огневка погибнет из-за отсутствия кормовой базы и не будет угрожать резервату", — добавила собеседница агентства.

Вредитель — самшитовая огневка Cydalima perspectalis (Walker, 1859) — попал в Россию из Европы в 2013 году вместе с зараженным посадочным материалом, который использовался при обустройстве олимпийских объектов. Он появился в реликтовой роще Адыгеи летом 2015 года. Потенциальный ущерб от гибели только одного га самшитового насаждения составлял около 1 млрд рублей.