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По просьбе жителя на детской площадке на Псковской установили урну
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По просьбе жителя на детской площадке на Псковской установили урну 

Управа района Лианозово 50 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома №6 по Псковской улице установили урну. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«Выполнены работы по установке урны на указанной территории», — говорится в официальном ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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