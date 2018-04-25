По просьбе жителя на детской площадке на Псковской установили урну

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома №6 по Псковской улице установили урну. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«Выполнены работы по установке урны на указанной территории», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)