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Юноши из Соколиной горы стали участниками Дня призывника в воинской части № 61899
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Юноши из Соколиной горы стали участниками Дня призывника в воинской части № 61899 

Управа района Соколиная гора 53 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Воспитанники вузов и школ района посетили поселок Мосрентген, где состоялся московский День призывника.
Мероприятие проходило в 27-й отдельной Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде имени 60-летия образования СССР воинской части № 61 899. В сопровождении председателя призывной комиссии района, главы Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора Николая Прохорова пятеро юношей отправились в часть для ознакомления с воинским бытом. Проводником по территории бригады стал Сергей Крутых, врио командира воинской части. Юношам рассказали о перспективах для поступивших на военную службу, о дополнительных возможностях и преимуществах для мужчин, её завершивших.
Служащие комендантского столичного полка показали гостям боевые приемы обращения с оружием. Гости посетили казарменные расположения и армейскую столовую, успели осмотреть боевую технику. Перед собравшимися выступили курсантские оркестры.
Фото: Сергей Овчинников.
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