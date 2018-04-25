Юноши из Соколиной горы стали участниками Дня призывника в воинской части № 61899

Воспитанники вузов и школ района посетили поселок Мосрентген, где состоялся московский День призывника.

Мероприятие проходило в 27-й отдельной Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде имени 60-летия образования СССР воинской части № 61 899. В сопровождении председателя призывной комиссии района, главы Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора Николая Прохорова пятеро юношей отправились в часть для ознакомления с воинским бытом. Проводником по территории бригады стал Сергей Крутых, врио командира воинской части. Юношам рассказали о перспективах для поступивших на военную службу, о дополнительных возможностях и преимуществах для мужчин, её завершивших.

Служащие комендантского столичного полка показали гостям боевые приемы обращения с оружием. Гости посетили казарменные расположения и армейскую столовую, успели осмотреть боевую технику. Перед собравшимися выступили курсантские оркестры.