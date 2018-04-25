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Надеин-Раевский об истории узбекско-турецких отношений
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Надеин-Раевский об истории узбекско-турецких отношений 

Sputnik Узбекистан 54 минуты назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан с официальным визитом. Как ожидается, в рамках визита Эрдоган проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Эксперт, политолог Надеин-Раевский рассказал об исторических условиях предстоящих переговоров.
"Хотел бы отметить очень важный аспект узбекско-турецких отношений. Последние 20 лет Турция активно работала над «Тюркским проектом», как его можно назвать. Речь идет о создании объединения тюркских государств, желательно вокруг Турции, которое бы способствовало укреплению позиции Турции в регионе. Это развитие той идеи, которую у нас называли пантюркизмом, потому что в разных ипостасях, в разных формах эта идея развивалась, но из этой когорты на каком-то этапе выпал Узбекистан", — сказал Надеин-Раевский Sputnik Узбекистан.
В свое время бывший президент Узбекистана Ислам Каримов говорил, что хочет дождаться времени, когда они с турецким коллегой будут сидеть в одном парламенте, напомнил эксперт.
"Затем произошла попытка переворота. В Ташкенте прозвучали взрывы, и ответ Узбекистана был очень жесткий. Закрыли лицеи и турецкие торговые предприятия. Была надолго заморожена идея сближения", — сказал аналитик.
Но сейчас в новых условиях Эрдоган пытается восстановить связи, ранее утерянные.
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