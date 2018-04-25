В Вешняках прошло открытие граффити Герою РФ Роману Филиппову

В понедельник, 23 апреля, в нашем районе состоялось открытие граффити в честь Героя РФ Романа Филиппова . Мероприятие проходило по адресу: ул. Вешняковская, дом 31а.

В торжественной церемонии приняли участие муниципальные депутаты округа Вешняки, воины-участники локальных конфликтов, учащиеся кадетских классов и местные жители.

Собравшимся жителям и гостям района рассказали о подвиге военного

лётчика Романа Филиппова, который погиб в Сирии 3 февраля этого года — его самолёт был сбит террористами.

После церемонии открытия граффити был проведён специальный урок мужества для школьников и кадетов района, в ходе которого заслуженный военный летчик-снайпер Анатолий Фетисов, бывший инструктором Филиппова, рассказал о своем опыте общения с героем и о значимости его подвига.