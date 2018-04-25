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В Вешняках прошло открытие граффити Герою РФ Роману Филиппову
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В Вешняках прошло открытие граффити Герою РФ Роману Филиппову 

Управа района Вешняки 53 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В понедельник, 23 апреля, в нашем районе состоялось открытие граффити в честь Героя РФ Романа Филиппова. Мероприятие проходило по адресу: ул. Вешняковская, дом 31а.
В торжественной церемонии приняли участие муниципальные депутаты округа Вешняки, воины-участники локальных конфликтов, учащиеся кадетских классов и местные жители.
Собравшимся жителям и гостям района рассказали о подвиге военного
лётчика Романа Филиппова, который погиб в Сирии 3 февраля этого года — его самолёт был сбит террористами.
После церемонии открытия граффити был проведён специальный урок мужества для школьников и кадетов района, в ходе которого заслуженный военный летчик-снайпер Анатолий Фетисов, бывший инструктором Филиппова, рассказал о своем опыте общения с героем и о значимости его подвига.
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