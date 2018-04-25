В вешняковский интернат привезли планетарий

Вешняковские муниципальные депутаты устроили для ребят из Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 необычный сюрприз и привезли в учебное заведение мобильный планетарий.

В этом месяце в интернате широко отметили День космонавтики, а школьники даже подготовили и выпустили газету на эту тему. А теперь у мальчишек и девчонок появилась возможность познакомиться с космосом поближе.

Депутат Совета депутатов Ольга Кудинова рассказала, что данное мероприятие проводится в рамках патриотического воспитания. Программа этого года станет особенной, а её кульминацией станет переносной планетарий. Школьники будут заходить группами по двадцать человек и рассматривать звёзды.

После этого ребятам покажут фильмы и побеседуют с ними на космическую тематику. Так как многие из ребят являются маломобильными, планетарий, приехавший к ним в гости, станет для них настоящим подарком.

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