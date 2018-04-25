Ещё
В вешняковский интернат привезли планетарий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В вешняковский интернат привезли планетарий 

Управа района Вешняки 54 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковские муниципальные депутаты устроили для ребят из Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 необычный сюрприз и привезли в учебное заведение мобильный планетарий.
В этом месяце в интернате широко отметили День космонавтики, а школьники даже подготовили и выпустили газету на эту тему. А теперь у мальчишек и девчонок появилась возможность познакомиться с космосом поближе.
Депутат Совета депутатов Ольга Кудинова рассказала, что данное мероприятие проводится в рамках патриотического воспитания. Программа этого года станет особенной, а её кульминацией станет переносной планетарий. Школьники будут заходить группами по двадцать человек и рассматривать звёзды.
После этого ребятам покажут фильмы и побеседуют с ними на космическую тематику. Так как многие из ребят являются маломобильными, планетарий, приехавший к ним в гости, станет для них настоящим подарком.
Источник фото
Управа района Вешняки: последние новости
В Вешняках начался новый сезон программы «Миллион деревьев» На подъездах вешняковских домов вывешивается информация о должниках за ЖКУ На улице Красный Казанец отремонтировали скамейку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью98
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа94
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение