Новый справочник РЖД-Партнер Транспорт-2018: теперь и в электронном виде

Редакция журнала РЖД-Партнер начинает работу над новым справочником «Транспорт-2018». В него войдут более тысячи транспортных, экспедиторских, логистических, операторских и стивидорных компаний, а также автомобильные перевозчики, операторы морских линий и портовых терминалов, таможенные брокеры, ИТ-компании, вагоно— и машиностроительные предприятия, ремонтные депо, производители комплектующих для подвижного состава и пр.

Справочник Транспорт-2018 будет распространяться в печатном виде в номере 11-12 журнала РЖД-Партнер среди подписчиков и на отраслевых мероприятиях. С 2018 года справочник будет доступен для бесплатного пользования в электронном виде на сайте ИА РЖД-Партнер.ру с возможностью для скачивания.

Размещение информации в справочнике «Транспорт-2018» позволит вашей компании рассказать о своих сервисах широкой аудитории и привлечь новых клиентов.

Справочник «Транспорт-2018» — это информация, которая будет актуальна и востребована в течение всего года. В отличие от контактных данных в интернете, телефоны и адреса компаний, представленных в Справочнике проверены и подтверждены. Вы сможете выбрать компанию необходимого вам профиля и местоположения и связаться с ее сотрудниками, не тратя время на дополнительные поиски.

Узнать подробнее о Справочнике Транспорт-2018 и принять в нем участие вы можете в нашем Спецпроекте или позвонив в Редакцию: +7 812 418 34 90.

Оставить пред-заказ на получение своего экземпляра Справочника Транспорт-2018 вы можете по телефону +7 812 418 34 99 или отправив запрос на rasp@rzd-partner.ru