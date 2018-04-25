Международная конференция волонтерских организаций СНГ пройдет в Алтайском крае

БАРНАУЛ , 25 апреля. / ТАСС /. Международная конференция добровольческих организаций стран СНГ пройдет в Алтайском крае в рамках X Международного молодежного управленческого форума " Алтай . Точки роста", основной темой которого станет Год добровольчества, объявленный в РФ . Об этом сообщила в среду журналистам руководитель штаба форума Валентина Байбородова.

Армении, "На форуме «Алтай. Точки роста» пройдет Международная конференция добровольческих организаций стран СНГ, участниками станут 100 человек, которые будут делиться опытом, обсудят проблемы в сфере волонтерства. Эта программа проводится совместно с Ассоциацией волонтерских центров России и с программой «Добровольцы ООН». Приглашены участники из Казахстана Кыргызстана и др. ", — сказала она.

Байбородова пояснила, что ранее подобная конференция проходила единожды за рубежом. Волонтерство и его развитие, по словам зампредседателя правительства Алтайского края Андрея Щукина, станет основой на форуме в связи с объявленным в РФ Годом добровольчества. Будет работать 26 образовательных площадок, участниками которых станут более 1,5 тыс. человек. В частности, будет площадка «Стартап» для молодых людей, которые ведут бизнес до одного года.

"Юбилейный десятый форум должен стать самым массовым, насыщенным, интересным. У нас будут участники из 60 регионов РФ и 13 стран. В рамках «Алтай. Точки роста» будут новые площадки, посвященные профилактике в социальных сетях экстремизма, суицидов и абортов", — добавил Щукин.

Он отметил, что тема добровольчества важна и для самого Алтайского края, где по различным направлениям работают порядка 70 тыс. волонтеров. Также, по его словам, в этом году будут выданы гранты лучшим бизнес-проектам в сфере добровольчества. В прошлом году 17 проектов начинающих предпринимателей получили в общей сумме 2 млн рублей.

Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста» пройдет с 3 по 9 июня. В 2017 году в форуме приняли участие гости из 54 регионов РФ и порядка 20 стран. Основными темами были экология и развитие территорий.