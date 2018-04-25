Сенатор: Минздрав готовит отрицательный отзыв на закон о запрете на ввоз лекарств 

«Насколько мне известно по информации от руководителя департамента здравоохранения, Минздрав направит отрицательный отзыв о запрете лекарственных препаратов. Это профильное министерство. Если оно против, то кого же слушать?»
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по социальной политике раскритиковал предусмотренный проектом запрет на ввоз лекарств. В верхней палате парламента намерены 3 мая направить в Думу своё заключение с замечаниями профильных комитетов. Беляков уточнил, что заседание проходило в закрытом режиме:
«Вчера состоялось заседание профильного комитета Совета Федерации в закрытом режиме. Оно прошло очень хорошо. Если бы пресса, которая толпилась за закрытыми дверями, увидела все страсти, которые там кипели, это пошло бы не на пользу».
Запрет на импорт западных препаратов входит в перечень контрсанкций, разработанный депутатами Госдумы в ответ на ограничения со стороны США. Законопроект планируется рассмотреть в мае.