Сенатор: Минздрав готовит отрицательный отзыв на закон о запрете на ввоз лекарств

«Насколько мне известно по информации от руководителя департамента здравоохранения, Минздрав направит отрицательный отзыв о запрете лекарственных препаратов. Это профильное министерство. Если оно против, то кого же слушать?»

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по социальной политике раскритиковал предусмотренный проектом запрет на ввоз лекарств. В верхней палате парламента намерены 3 мая направить в Думу своё заключение с замечаниями профильных комитетов. Беляков уточнил, что заседание проходило в закрытом режиме:

«Вчера состоялось заседание профильного комитета Совета Федерации в закрытом режиме. Оно прошло очень хорошо. Если бы пресса, которая толпилась за закрытыми дверями, увидела все страсти, которые там кипели, это пошло бы не на пользу».