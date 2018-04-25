Молодежь составила две трети прошедших обучение на интернет-платформе «Деловая среда»

"В предверии ПМЭФ-18 мы активно занимаемся организацией молодежного дня (нулевой день в рамках форума). Поэтому назову несколько цифр. Так, на платформе знаний и сервисов «Деловая среда» уже прошли обучение 40 тыс. человек, из них 2/3 — это молодые люди", — сказал он.

Деловая среда

Платформа «Деловая среда» объединила более 150 партнеров — ведущих провайдеров бизнес-образования, корпорации, занимающиеся образовательными программами, общественные объединения предпринимателей. Ресурс собрал бизнес-курсы от экспертов со всей страны, акцент при этом сделан на высоком качестве контента. Платформа представляет собой сайт, на котором собрали множество печатных и видеоматериалов: кейсы по жизненным ситуациям бизнеса, модуль маркетинга, правовой информации и другие разделы. На первом этапе контент бесплатный, позже появятся платные сервисы.

Программы для школьников

Паршин отметил, что вовлечение молодежи в бизнес является приоритетным проектом правительства РФ

"В приоритетный проект входят образовательные проекты (для молодежи), медиа и (разрабатывается) инфраструктура, где каждый предприниматель в регионах сможет получать базовые знания (о бизнесе)", — добавил чиновник.

Директор Российского центра содействия молодежному предпринимательству Анатолий Зорин пояснил, что их центр совместно с Минэкономразвития РФ в рамках молодежного проекта «Ты — предприниматель» готовят информационные программы для школьников, начинающих и действующих предпринимателей.

"Это информационная компания, где мы ищем участников и сообщаем, что у каждого есть возможность получить бесплатную услугу: сопровождение начинающих и консультирование уже действующих участников программы. А с 2017 года у нас появились и новые направления, к примеру поддержка молодых кооперативов", — подчеркнул Зорин.

Проект «Ты — предприниматель» реализуется с 2009 года Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации в более чем 70 регионах страны.