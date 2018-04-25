Минсельхоз выступает за формирование единого реестра экспортеров

"Нам нужен единый реестр экспортеров, и каждое предприятие должно иметь сертификат здоровья — документ, который подтверждает, что продукция, приходящая на экспорт, качественная, экологически чистая и отвечающая всем стандартам", — сказал министр, отметив, что такие формы существуют в Европе и ряде других стран.

Он добавил, что формирование такого реестра должно быть частью комплекса мер по развитию сельхозэкспорта. По словам Ткачева, к 2024 году этот экспорт должен составлять порядка $45 млрд, «это практически в два с половиной раза больше, чем на текущий год».

"Мы собираемся продавать не только традиционно зерно, растительное масло, рыбу, но и говорим сегодня о кондитерских изделиях, о сахаре, мясной и молочной продукции. Прежде всего, мы должны сделать уклон в сторону переработки, экспортировать не сырье, а готовую продукцию", — сказал министр, отметив, что для реализации такой стратегии предстоит многое сделать.

Среди мер поддержки он назвал льготные кредиты, возмещение прямых затрат, субсидии на перевозку, развитие мелиорации. «Потребуется не одна сотня миллиардов рублей в ближайшие 6 лет, чтобы создать новую современную инфраструктуру», — добавил он.

Контроль от поля до прилавка

Кроме того, по словам главы ведомства, необходимо сформировать на базе Россельхознадзора «единый орган контроля от поля до прилавка». «Мы должны укрепить надзорный орган — Россельхознадзор, сделать единый орган контроля от поля до прилавка, чтобы можно было контролировать всю цепочку на качество, как внутри страны, так и на экспорт. И естественно, восстановить вертикаль ветеринарных служб. Они сегодня разобщены, и от этого страдает отрасль», — пояснил Ткачев.