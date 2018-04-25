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Зюганов отказался поздравить с днем рождения лидера ЛДПР
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Зюганов отказался поздравить с днем рождения лидера ЛДПР
Газета.Ru
59 минут назад
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«Другие пусть поздравляют», — заявил Зюганов.
Политический деятель, лидер фракции
ЛДПР
в
Госдуме
Владимир Жириновский
25 апреля празднует день рождения.
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