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Зюганов отказался поздравить с днем рождения лидера ЛДПР
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Зюганов отказался поздравить с днем рождения лидера ЛДПР 

Газета.Ru 59 минут назад
«Другие пусть поздравляют», — заявил Зюганов.
Политический деятель, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский 25 апреля празднует день рождения.
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