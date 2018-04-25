Путин подписал закон о запрете сберкнижек и сертификатов на предъявителя

Теперь они могут быть только именными, а сертификаты попадут под программу страхования вкладов физлиц, сообщает ForPost.

Закон вступает в силу 1 июня 2018 года. В пояснительной записке отмечалось, что запрет на использование в РФ сберкнижек и сертификатов на предъявителя поможет в борьбе с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма.

«Такие ценные бумаги позволяют идентифицировать лишь лицо, которому они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте», — отмечается в сообщении.

Кроме того, закон устанавливает, что держателями сберегательных сертификатов могут быть физлица и индивидуальные предприниматели, а держателями депозитных сертификатов — только юрлица.

Как рассказал в интервью ForPost начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков , изменения могут привести к падению спроса на сберегательные сертификаты.

«Именные сертификаты, как и вклады, подпадают под страхование вкладов, но это означает, что банки не смогут предложить повышенную доходность по ним за счёт экономии на взносах в систему страхования вкладов. Сертификаты будут отличаться от вкладов возможностью передачи его другому лицу, но такая опция востребована очень ограниченным кругом клиентов», — сказал эксперт.