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Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитом
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Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитом 

Банки Сегодня 59 минут назад
Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитомПо приезду в Республику, Джамбулат Хатуов посетил Гудаутскский район, где местные власти и аграрии подвели итоги борьбы с насекомыми и вредителями. Замминистра лично просмотрел объекты и смог убедиться в успешном работе местных аграриев и чиновников.
Затем делегация посетила Сухум, где состоялось расширенное аппаратное совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с вредителями на территории Республики. Джамбулат Хатуов сообщил, что работниками агропромышленных предприятий были проделаны соответствующие работы по поимке насекомых-вредителей в благоприятный для этого период, когда насекомые еще не вышли из зимней спячки.
В завершение совещания, замглавы Минсельхоза РФ высказал инициативу о регулярных встречах специально штаба по контролю и координации в борьбе с вредителями. Также он заявил о том, что Россия всячески будет помогать местным аграриям материально-техническими средствами и химическими реагентами для сохранности урожая от вредителей.
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