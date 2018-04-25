Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитом

Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитомПо приезду в Республику, Джамбулат Хатуов посетил Гудаутскский район, где местные власти и аграрии подвели итоги борьбы с насекомыми и вредителями. Замминистра лично просмотрел объекты и смог убедиться в успешном работе местных аграриев и чиновников.

Затем делегация посетила Сухум, где состоялось расширенное аппаратное совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с вредителями на территории Республики. Джамбулат Хатуов сообщил, что работниками агропромышленных предприятий были проделаны соответствующие работы по поимке насекомых-вредителей в благоприятный для этого период, когда насекомые еще не вышли из зимней спячки.