Горняки Заполярья планируют автоматизацию производства и переход на альтернативную энергию 

МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Горнопромышленные предприятия Заполярья намерены перенимать опыт западных коллег для автоматизации производства, ряд подобных проектов уже реализуется, сообщил в среду на конференции горнопромышленников, проходящей в рамках Дней Финляндии в Мурманске, директор по техническому развитию компании «Апатит» (входит в "ФосАгро") Александр Калугин.
"Финляндия далеко ушла от России в вопросах автоматизации производства. Мы перенимаем опыт, например, есть у нас пилотные проекты по автоматизации бурения, это первый шаг к цифровым технологиям", — сказал он.
По словам представителя компании, один из приоритетов развития — переход на дистанционное управление, когда человеку не обязательно спускаться в подземные рудники, чтобы осуществлять бурение или доставку руды.
Из других реализованных высокотехнологичных проектов он отметил развертывание системы wi-fi в подземных рудниках. «Может сразу понять, где человек находится, что происходит. За цифровыми технологиями будущее», — сказал Калугин.
Подобные проекты осуществляются и на других предприятиях. По данным Кольской ГМК (входит в «Норникель»), на руднике «Северный» в прошлом году была запущена система позиционирования рабочих и техники. Контроль за перемещением горнорабочих и автотранспорта в подземных выработках осуществляется при помощи аппаратно— программного комплекса, включающего уникальные идентификаторы — метки, которые встроены в головной светильник каждого горнорабочего, а также закреплены на борту самоходной техники. Кроме того, каждый горнорабочий оснащен устройством голосовой радиосвязи с диспетчером и абонентами на поверхности по технологии wi-fi.
Еще одним важным направлением работы представитель компании «Апатит» назвал переход на альтернативные источники энергии взамен неэкологичных мазута и дизельного топлива. Сейчас в компании сжиженный газ идет только на обогрев воздуха при подземных работах. «Безусловно, интерес есть, например, по переводу большегрузных самосвалов с дизеля на сжиженный газ или другие альтернативные виды топлива, но встает вопрос его доставки, потому что Мурманская область не газифицирована. Мы готовы рассматривать разные предложения», — отметил Калугин.