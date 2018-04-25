Горняки Заполярья планируют автоматизацию производства и переход на альтернативную энергию

"Финляндия далеко ушла от России в вопросах автоматизации производства. Мы перенимаем опыт, например, есть у нас пилотные проекты по автоматизации бурения, это первый шаг к цифровым технологиям", — сказал он.

По словам представителя компании, один из приоритетов развития — переход на дистанционное управление, когда человеку не обязательно спускаться в подземные рудники, чтобы осуществлять бурение или доставку руды.

Из других реализованных высокотехнологичных проектов он отметил развертывание системы wi-fi в подземных рудниках. «Может сразу понять, где человек находится, что происходит. За цифровыми технологиями будущее», — сказал Калугин.

Подобные проекты осуществляются и на других предприятиях. По данным Кольской ГМК (входит в «Норникель»), на руднике «Северный» в прошлом году была запущена система позиционирования рабочих и техники. Контроль за перемещением горнорабочих и автотранспорта в подземных выработках осуществляется при помощи аппаратно— программного комплекса, включающего уникальные идентификаторы — метки, которые встроены в головной светильник каждого горнорабочего, а также закреплены на борту самоходной техники. Кроме того, каждый горнорабочий оснащен устройством голосовой радиосвязи с диспетчером и абонентами на поверхности по технологии wi-fi.