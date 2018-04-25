Россия не связана сепаратными договоренностями по СВПД, заявил МИД

"В любом случае Россия не считает себя связанной какими бы то ни было сепаратными пониманиями или договоренностями, которые достигаются между США и участниками так называемой «евротройки». Когда нам станет понятнее, что это за договоренности, в чем они состоят, тогда мы будем отдельно смотреть содержательную сторону, и, что тоже очень важно, смотреть на нее сквозь призму резолюции СБ ООН 2231", — сказал Рябков.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"В условиях, когда страны, в том числе и США, и Франция достаточно пренебрежительно относятся к существенным элементам международно-правовой системы, в этих условиях вдвойне важно проверить, насколько ответственно эти страны подходят к соблюдению соответствующей резолюции (2231). Мы этим будем заниматься", — подчеркнул Рябков.