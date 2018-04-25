Россия не связана сепаратными договоренностями по СВПД, заявил МИД 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва не считает себя связанной какими-либо сепаратными договоренностями, которые достигают США и «евротройка» по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану, заявил РИА Новости в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В любом случае Россия не считает себя связанной какими бы то ни было сепаратными пониманиями или договоренностями, которые достигаются между США и участниками так называемой «евротройки». Когда нам станет понятнее, что это за договоренности, в чем они состоят, тогда мы будем отдельно смотреть содержательную сторону, и, что тоже очень важно, смотреть на нее сквозь призму резолюции СБ ООН 2231", — сказал Рябков.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.
"В условиях, когда страны, в том числе и США, и Франция достаточно пренебрежительно относятся к существенным элементам международно-правовой системы, в этих условиях вдвойне важно проверить, насколько ответственно эти страны подходят к соблюдению соответствующей резолюции (2231). Мы этим будем заниматься", — подчеркнул Рябков.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.