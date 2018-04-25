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Старшеклассники из Сокола посетили Северную столицу
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Старшеклассники из Сокола посетили Северную столицу 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Учащиеся школы №1249, расположенной в Чапаевском переулке, совершили увлекательное путешествие в Санкт-Петербург. Об этом рассказали организаторы поездки.
— Воспитанники десятых классов вместе с классными руководителями познакомились с противоречивой эпохой Петра I, посетив Петропавловскую крепость и первую судоверфь России на Балтике — Адмиралтейство, а также вспомнили «золотой век русского дворянства» и эпоху русского Просвещения, побывав в Царском Селе и Павловске, — поделились в образовательном учреждении.
Также подростки посетили Царскосельский лицей и последнюю квартиру Александра Пушкина, прошли по маршруту Родиона Раскольникова. (ео)
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