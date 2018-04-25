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Собственную модель реактивного двигателя представили школьницы из Сокола в рамках научной конференции
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Собственную модель реактивного двигателя представили школьницы из Сокола в рамках научной конференции 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Юные жительницы Сокола приняли участие в научно-практической конференции «Инженеры будущего». Свой проект представили ученицы школы №1384 имени Леманского.
— Конференция «Инженеры будущего» — значимое событие в жизни школы, и особенно в жизни двух учениц девятого класса — Людмилы Хиврич и Людмилы Завадской. Старшеклассницы долго готовились к выступлению. Их работа прошла экспертный отбор и городскую предзащиту, перед тем как они представили ее профессиональному жюри секции «Машиностроение. Транспорт», — сообщили в администрации школы.
Название работы школьниц — «Реактивный двигатель без выброса вещества». Основная задача в рамках проекта — проверить возможность работы такого двигателя для использования его в космосе. Для этого была разработана и создана соответствующая модель, которую участницы демонстрировали на вступлении. (ео)
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