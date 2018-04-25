США намекнули Совбезу, что могут обойтись и без него 

Тезис о том, что Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности нуждаются как минимум в «тонкой настройке», в последнее время звучит всё чаще. Варианты предлагаются разные: от кардинальной перестройки и пересмотров принципов работы до более мягких, нацеленных на постепенное и сбалансированное реформирование ключевого международного механизма.
На днях в британской прессе вспомнили механизм, изложенный в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА) 377 (V) «Единство в пользу мира». Она была принята в 1950 году с целью обойти сопротивление СССР против военной акции США в отношении Северной Кореи. Суть её сводится к тому, что если СБ ООН в результате разногласия постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою основную функцию по поддержанию международной безопасности при наличии явной угрозы, то проблема передаётся в ГА, которая готовит свои рекомендации.
В юридическом и дипломатическом сообществе данная резолюция воспринимается неоднозначно. Многие считают, что она противоречит Уставу ООН и размывает статус Совета Безопасности, урезая его исключительные функции.
О том, что такое «Единство в пользу мира», зачем о нём именно сейчас вспомнили на Западе и кто мешал реформировать СБ ООН раньше, в интервью «Парламентской газете» рассказал профессор кафедры политологии МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло.
— Андрей Викторович, расскажите, что это за новая лазейка — резолюция «Единство в пользу мира»?
— Содержание этой резолюции сводится в общих чертах к тому, что если в Совете Безопасности ООН его члены не могут прийти к соглашению какому-либо вопросу, имеющему отношение к международной безопасности, то он передаётся для рассмотрения на уровень выше — в Генеральную Ассамблею ООН (ГА).
Предполагается, что соответствующие решения будут приняты путём голосования всех членов ГА (193 государства. — Прим. ред.) и таким образом проблема будет решена.
— Каковы шансы у Запада воспользоваться этой лазейкой?
— Хотел бы отметить обстоятельства появления этой новости, а она была опубликована в британском СМИ. И эта идея просто так вряд ли могла прийти в голову журналистам. Скорее всего, им об этой истории напомнили.
Обычно в случае таких «утечек» забрасывается своего рода пробный шар, тестируется реакция общества, власти и мирового сообщества на такую идею. И коли это так, если это просто провокация, то высока вероятность, что в жизнь она воплощена не будет. Ведь в случае когда хотят реализовать какой-либо план, то заранее о нём редко оповещают.
— Не приведут ли такие «пробные шары» к ещё большему кризису в СБ ООН?
— Такие действия совершенно очевидно повышают нервозность в работе Совета Безопасности. Конструктивная атмосфера нарушается, и Совбез вместо того, чтобы рассматривать проблемы по существу, начинает заниматься устранением мелких проблем, действует в обстановке недоверия.
Упоминание резолюции «Единство ради мира» можно расценить и как намёк американцев Совбезу ООН, что в случае чего они могут обойтись и без него. Таким образом, осуществляется давление на эту международную площадку.
— Россия в своё время выдвигала идеи по реформе ООН. Что это были за инициативы?
— Мы предлагали расширить количество постоянных членов Совета Безопасности. Аргументировали это тем, что за годы, прошедшие со Второй мировой войны и с момента создания ООН, некоторые страны серьёзно окрепли. И сегодня они играют в мировой политике несравнимо более существенную роль, нежели тогда.
— Почему эти идеи не получили шанса реализоваться на практике?
— Надо понимать, что сейчас в Совбезе западные страны имеют определённый кворум. Соединённые Штаты в каких-либо вопросах всегда могут опереться в своих решениях на Великобританию и Францию, а также на других союзников из числа 10 непостоянных членов, которые будут избраны на тот момент.
Поэтому Запад совершенно не заинтересован в разрушении этого кворума, в превращении этого формального большинства в меньшинство, когда в СБ на постоянной основе будут присутствовать Индия со своей позицией или Бразилия — со своей.