США намекнули Совбезу, что могут обойтись и без него

Тезис о том, что Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности нуждаются как минимум в «тонкой настройке», в последнее время звучит всё чаще. Варианты предлагаются разные: от кардинальной перестройки и пересмотров принципов работы до более мягких, нацеленных на постепенное и сбалансированное реформирование ключевого международного механизма.

На днях в британской прессе вспомнили механизм, изложенный в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА) 377 (V) «Единство в пользу мира». Она была принята в 1950 году с целью обойти сопротивление СССР против военной акции США в отношении Северной Кореи . Суть её сводится к тому, что если СБ ООН в результате разногласия постоянных членов оказывается не в состоянии выполнить свою основную функцию по поддержанию международной безопасности при наличии явной угрозы, то проблема передаётся в ГА, которая готовит свои рекомендации.

В юридическом и дипломатическом сообществе данная резолюция воспринимается неоднозначно. Многие считают, что она противоречит Уставу ООН и размывает статус Совета Безопасности, урезая его исключительные функции.

— Андрей Викторович, расскажите, что это за новая лазейка — резолюция «Единство в пользу мира»?

— Содержание этой резолюции сводится в общих чертах к тому, что если в Совете Безопасности ООН его члены не могут прийти к соглашению какому-либо вопросу, имеющему отношение к международной безопасности, то он передаётся для рассмотрения на уровень выше — в Генеральную Ассамблею ООН (ГА).

Предполагается, что соответствующие решения будут приняты путём голосования всех членов ГА (193 государства. — Прим. ред.) и таким образом проблема будет решена.

— Каковы шансы у Запада воспользоваться этой лазейкой?

— Хотел бы отметить обстоятельства появления этой новости, а она была опубликована в британском СМИ. И эта идея просто так вряд ли могла прийти в голову журналистам. Скорее всего, им об этой истории напомнили.

Обычно в случае таких «утечек» забрасывается своего рода пробный шар, тестируется реакция общества, власти и мирового сообщества на такую идею. И коли это так, если это просто провокация, то высока вероятность, что в жизнь она воплощена не будет. Ведь в случае когда хотят реализовать какой-либо план, то заранее о нём редко оповещают.

— Не приведут ли такие «пробные шары» к ещё большему кризису в СБ ООН?

— Такие действия совершенно очевидно повышают нервозность в работе Совета Безопасности. Конструктивная атмосфера нарушается, и Совбез вместо того, чтобы рассматривать проблемы по существу, начинает заниматься устранением мелких проблем, действует в обстановке недоверия.

Упоминание резолюции «Единство ради мира» можно расценить и как намёк американцев Совбезу ООН, что в случае чего они могут обойтись и без него. Таким образом, осуществляется давление на эту международную площадку.

Россия в своё время выдвигала идеи по реформе ООН. Что это были за инициативы?

— Мы предлагали расширить количество постоянных членов Совета Безопасности. Аргументировали это тем, что за годы, прошедшие со Второй мировой войны и с момента создания ООН, некоторые страны серьёзно окрепли. И сегодня они играют в мировой политике несравнимо более существенную роль, нежели тогда.

В качестве варианта Москва предлагала рассмотреть кандидатуры Бразилии , Индии, других.

— Почему эти идеи не получили шанса реализоваться на практике?

— Надо понимать, что сейчас в Совбезе западные страны имеют определённый кворум. Соединённые Штаты в каких-либо вопросах всегда могут опереться в своих решениях на Великобританию Францию , а также на других союзников из числа 10 непостоянных членов, которые будут избраны на тот момент.