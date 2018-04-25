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Преступность среди детей в Башкирии за пять лет снизилась на 35%
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Преступность среди детей в Башкирии за пять лет снизилась на 35% 

ТАСС 1 час назад
УФА, 25 апреля. /ТАСС/. Число совершенных несовершеннолетними в Башкирии преступлений снизилось в 2013-2017 годах более чем на треть, сообщил в среду прокурор республики Андрей Назаров на заседании Госсобрания региона.
"Оценивая состояние детской преступности, следует отметить, что в минувшем году в республике зафиксировано ее снижение на 25%, за последние пять лет криминальная активность несовершеннолетних снизилась на 35%. Факторами положительной тенденции стала работа органов правоохраны и властей всех уровней по профилактике и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, продуманная координационная работа прокуроров", — сказал он.
По словам Назарова, в феврале этого года приняли закон об «административной ответственности за неисполнение постановления или представления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», что должно способствовать дальнейшему уменьшению числа правонарушений среди подростков и в их отношении.
Он добавил, что в центре внимания надзорного органа находится профилактика суицидов молодежи. «Принятыми совместно мерами за последние три года удалось добиться положительной тенденции снижения роста детских суицидов на 28% и покушений на них на 7%», — сказал Назаров.
Самое громкое в Башкирии преступление с участием подростка произошло 18 апреля в Стерлитамаке. 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1, по данным следствия, нанес ножевое ранение из одноклассниц и учителю, затем разлил горючее вещество и поджег класс. госпитализировали нападавшего, двух учениц и учительницу.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, он арестован. Также возбуждено дело из-за халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
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