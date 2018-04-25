Субботний шторм повредил надгробие в некрополе Донского монастыря

В некрополе Донского монастыря ураган, который прошел в столице 21 апреля, повалил надгробие, работы по восстановлению будут включены в план реставрационных работ на ближайший год. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Алексея Емельянова. «К сожалению, природная стихия вновь не обошла стороной некрополь Донского монастыря, но на этот раз пострадало только одно надгробие. Все фрагменты креста уже подняли, и специалисты оценили масштаб повреждений. Работы по его восстановлению будут включены в план ремонтно-реставрационных работ на ближайший год», — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в результате урагана пострадало семь надгробий. Ударом дерева были снесены стелы надгробий купца Ивана Гайдина и военного историка Николая Кровякова, также пострадала ограда памятника Антонине Самариной (Трубецкой) и некоторые другие объекты. В настоящий момент Мосгорнаследие ведет работу по каждому надгробию, пострадавшему от стихийного бедствия в 2017 и 2018 гг., а также реставрацию проходит ряд памятников Донского монастыря, которые находятся в аварийном состоянии.

По словам руководителя Мосгорнаследия, по надгробиям, пострадавшим в 2017 г., в настоящий момент ведется разработка проектной документации: архитекторы вместе с реставраторами исследуют каждый памятник, выполнены их обмеры при помощи 3-D сканирования, взяты пробы каменного материала, биологического налета, ведется анализ патины бронзовых элементов, выполнены шурфы и картограммы сохранности, ведется разработка методики реставрации каждого памятника.

«Подчеркну, что все надгробия были подняты, промаркированы, выполнено описание сохранности всех элементов, фрагменты надгробий бережно сложены в помещении на территории Донского монастыря», — добавил А. Емельянов.