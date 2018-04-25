Ещё
Субботний шторм повредил надгробие в некрополе Донского монастыря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Субботний шторм повредил надгробие в некрополе Донского монастыря 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В некрополе Донского монастыря ураган, который прошел в столице 21 апреля, повалил надгробие, работы по восстановлению будут включены в план реставрационных работ на ближайший год. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
«К сожалению, природная стихия вновь не обошла стороной некрополь Донского монастыря, но на этот раз пострадало только одно надгробие. Все фрагменты креста уже подняли, и специалисты оценили масштаб повреждений. Работы по его восстановлению будут включены в план ремонтно-реставрационных работ на ближайший год», — приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в результате урагана пострадало семь надгробий. Ударом дерева были снесены стелы надгробий купца Ивана Гайдина и военного историка Николая Кровякова, также пострадала ограда памятника Антонине Самариной (Трубецкой) и некоторые другие объекты. В настоящий момент Мосгорнаследие ведет работу по каждому надгробию, пострадавшему от стихийного бедствия в 2017 и 2018 гг., а также реставрацию проходит ряд памятников Донского монастыря, которые находятся в аварийном состоянии.
По словам руководителя Мосгорнаследия, по надгробиям, пострадавшим в 2017 г., в настоящий момент ведется разработка проектной документации: архитекторы вместе с реставраторами исследуют каждый памятник, выполнены их обмеры при помощи 3-D сканирования, взяты пробы каменного материала, биологического налета, ведется анализ патины бронзовых элементов, выполнены шурфы и картограммы сохранности, ведется разработка методики реставрации каждого памятника.
«Подчеркну, что все надгробия были подняты, промаркированы, выполнено описание сохранности всех элементов, фрагменты надгробий бережно сложены в помещении на территории Донского монастыря», — добавил А. Емельянов.
В 2018 г. планируется завершить реставрацию 13 памятников, в том числе надгробия княжны Трубецкой, создателя аэродинамики Николая Жуковского, сенатора Ивана Козлова и другие. На реставрацию еще 11 надгробий департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение, и специалисты приступят к работам уже с началом реставрационного сезона 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Жидкин: Программа реновации в ТиНАО будет реализована до 2025 г. Главгосэкспертиза РФ одобрила откорректированный проект пассажирского терминала Домодедово-2 ЦОДД призвал водителей отказаться вечером 23 апреля от поездок в центр столицы из-за репетиции парада
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью93
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста54
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение