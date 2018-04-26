Экологи выяснили вероятную причину гибели кита у берегов Сахалина

"У кита отсутствовал хвост, однако на остатках хвостового стебля сохранились раны, по которым можно с полной уверенностью сказать, что они оставлены веревками, длительное время перетиравшими кожу и мягкие ткани. Раны имеют типичный для таких случаев застарелый характер и вид глубоких кольцевых борозд", — сообщил Лисицын.

По его словам, сахалинские экологи хорошо знакомы с такими повреждениями на примере других морских млекопитающих — сивучей, на лежбищах которых в последние годы растет число особей с обрывками сетей и веревок на шеях, постепенно и неизбежно убивающих этих животных.

К такому выводу пришла совместная полевая группа «Эковахты» и экологического клуба «Бумеранг». В обследовании принял участие и известный сахалинский биолог Питер ван дер Вольф.

Экологи установили, что животное относится семейству гладких китов подотряда усатых китов и вероятнее всего принадлежит виду «гренландский кит». Он занесен в Красную книгу России в категории «исчезающий» и встречается в основном в Арктике, однако одна небольшая малоизученная его популяция обитает в Охотском море севернее Сахалина, в районе Шантарских островов. Длина мертвого кита составила 10,8 метра, и это была совсем молодая особь, фактически детеныш возрастом около года.

По данным экологов, Шантарские острова, где обитают гренландские киты, максимально удалены от каких-либо населенных пунктов, заметные морские течения проходят далеко в стороне, и поэтому этот район Охотского моря — один из самых чистых и свободных от морского мусора во всем северном Тихом океане.

"Единственным значимым источником дрейфующих веревок здесь является рыбный промысел, в ходе которого сетные орудия лова нередко теряются и, будучи изготовленными из стойких синтетических материалов, десятилетиями остаются в морской среде, становясь смертельной ловушкой для различных морских млекопитающих. С большой вероятностью, детеныш гренландского кита стал жертвой одной из них", — сообщил Лисицын.

Он подчеркнул, что проблема запутывания в сетях на Сахалине остро стоит и для других китов — прежде всего для охотско-корейской популяции серого кита, последние 180 особей которой обитают у берегов северо-восточного Сахалина, в районе залива Пильтун.