«Ростелеком» ждет требований к оборудованию по «пакету Яровой»

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый «пакет Яровой»), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео— и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября компании должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля.

По словам главы «Ростелекома», последнее постановление не дает окончательной определенности по способам хранения трафика, поэтому госоператор не закладывал в бюджет расходы по «пакету Яровой».

"Мы ничего еще не закладывали. Потому что сам по себе срок хранения пока еще ни о чем не говорит. Потому что дальше надо сказать, на чем хранить, как хранить", — сказал Осеевский, пояснив, что операторы ждут требований к оборудованию.

"Дело в том, что пока еще не вышли требования к оборудованию. Дальше Минкомсвязи по согласованию с ФСБ должны сформулировать требования к техническому решению. Когда это появится, станет понятно, что в нашей стране есть и соответствует этим требованиям и чего у нас нет. Поэтому надо дождаться следующей итерации, оценить эту ситуацию, оценить производительность и возможности выпуска соответствующих, например, систем хранения и понять, какая скорость производства и насколько она соответствует тем требованиям, которые сформулированы в постановлении правительства", — сказал Осеевский.

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в свою очередь заявил, что центр будет настаивать на том, чтобы при реализации требований «пакета Яровой» был отдан приоритет отечественному оборудованию. «Потому что было поручение президента конкретно, что „закон Яровой“ должен направляться на поддержку отечественного», — сказал Массух.

Осеевский отметил, что важно не только чтобы оборудование было российским, оно также должно пройти сертификацию ФСТЭК, не иметь уязвимостей, выполнять функцию быстрой записи, быстрого чтения и так далее.

"Дальше будет самая сложная часть: как гармонизировать сам процесс производства и изготовления всех этих устройств с теми целями, сроками и объемами, которые сформулированы в постановлении", — отметил глава «Ростелекома».

"Вначале надо начать эту систему создавать, запустить ее, посмотреть, что получается, потом обсуждать сроки — большие они или маленькие, куда двигаться, сколько это стоит. То есть тут важно не впасть в какие-то крайности и действовать разумно и рационально. Потому что ресурсы операторов тоже конечны. Хочется их потратить, чтобы и задачи были решены по обеспечению безопасности, чтобы эти деньги достались российским компаниям, чтобы все это работало", — заключил Осеевский.