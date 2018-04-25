На востоке Китая проводятся выездные сессии суда в рамках «Пояса и пути»

Нанкин , 25 апреля / Синьхуа / — Народный суд средней ступени города Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке Китая во вторник объявил о начале проведения выездных судебных заседаний в рамках «Пояса и пути», сообщили информагентству Синьхуа в городском правительстве.

Выездные сессии суда проводятся, согласно информации, на территории базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества в порту Ляньюньган.

Как сообщается, нововведение отвечает требованиям строительства «Пояса и пути», развитию евроазиатских наземно-морских транспортных связей, а также поддерживает благоприятную бизнес-среду.

На выездных сессиях суда рассматриваются гражданские и коммерческие споры в рамках «Пояса и пути», заявил председатель Народного суда средней ступени города Ляньюньган Цай Шаоган.