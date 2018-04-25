На востоке Китая проводятся выездные сессии суда в рамках «Пояса и пути» 

Нанкин, 25 апреля /Синьхуа/ — Народный суд средней ступени города Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке Китая во вторник объявил о начале проведения выездных судебных заседаний в рамках «Пояса и пути», сообщили информагентству Синьхуа в городском правительстве.
Выездные сессии суда проводятся, согласно информации, на территории базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества в порту Ляньюньган.
Как сообщается, нововведение отвечает требованиям строительства «Пояса и пути», развитию евроазиатских наземно-морских транспортных связей, а также поддерживает благоприятную бизнес-среду.
На выездных сессиях суда рассматриваются гражданские и коммерческие споры в рамках «Пояса и пути», заявил председатель Народного суда средней ступени города Ляньюньган Цай Шаоган.
По его словам, местные судебные органы готовятся к предоставлению качественных юридических услуг, в первую очередь, компаниям на территории Международного логистического парка ШОС и базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества, а также и компаниям, занимающимся организацией железнодорожных перевозок в рамках маршрута Китай — Европа. -0-