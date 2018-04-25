Работать больше или дольше: как измерить лень в экономике

Германии среднестатистический сотрудник работает 35 часов в неделю, как и в Швейцарии , в Греции — 42 часа в неделю, в США — 38 часов в неделю, в Мексике — 43 часа в неделю. Корейцы работают почти 44 часа в неделю. Означает ли это, что корейцы работают усерднее всех? Не обязательно.

Количество отработанных часов — не столь удачный экономический показатель. Важный вопрос — насколько усердно трудится человек. Длинный рабочий день, прерываемый регулярными чаепитиями и навигациями по YouTube, не обязательно принесет результаты, которые будут иметь большую экономическую ценность. Короткий рабочий день, подчиненный дисциплине и концентрации на требуемых задачах, может оказаться более продуктивным при меньшем количестве часов, проведенных на рабочем месте.

Экономисты называют производительностью то, насколько усердно работает человек. То есть производительность — это попытка измерить экономическую ценность того, что делает работник. На производительность влияют навыки работника. Если вы хорошо делаете свою работу, вероятно, вы сделаете больше за каждый отработанный час. На производительность также влияет качество инструментов, которые находятся в распоряжении работника. Например, день, проведенный в перепалке со службой компьютерной помощи в тщетных попытках добиться того, чтобы заработал ваш ноутбук, не добавляет экономической ценности. На производительность труда также влияет энтузиазм работника. Мотивированный работник как правило делает больше, чем немотивированный.

Производительность вообще сложно измерить. И с каждым годом измерять ее становится сложнее, поскольку структурные изменения и рост в секторе услуг меняют саму экономику. Какова ценность результатов работы экономиста? Очевидно, что результаты бесценны. Но их сложно выразить точной цифрой. Сколько часов работает экономист? Восемь часов в день по контракту? А как насчет того свободного времени, которое он тратит на размышления об экономике? Несомненно, это тоже его работа, хотя потраченное на размышления время и не входит в предусмотренные контрактом часы. При работе в коллективе производительность одного работника может также зависеть от производительности его коллег.

То, насколько усердно работают работники, очень важный критерий для инвестора, хотя это всегда сложно оценить. Если расходы компании на заработную плату увеличиваются на 5%, но сотрудники работают на 10% усерднее, то компания получает за свои деньги намного больше. Сотрудники, которые работают более усердно, приносят большую прибыль. По мере того, как ситуация на глобальных рынках труда становится более напряженной, вопрос о том, трудятся ли сотрудники усерднее, имеет все большее значение. От этого зависит и прибыль, и инфляционное давление, создаваемое бизнесом.

Обычно компаниям, в которой работают ленивые сотрудники, приходится прилагать много усилий, чтобы выжить. Сотрудники, которые не очень усердно работают, бывают дорогостоящими, и это снижает прибыль. Очень низкие процентные ставки последнего десятилетия, возможно, стали спасательным кругом для ленивых компаний. Исследования, проведенные ОЭСР среди крупных и средних компаний, показывают, что именно низкие процентные ставки позволили большему количеству неприбыльных компаний выжить. Если бы процентные ставки находились на обычном уровне, больше бы компаний стало банкротами.

Ленивые, неприбыльные компании, цепляющиеся за жизнь, будут тянуть средний уровень производительности в экономике вниз. Это также означает, что средняя производительность в экономике — менее показательный индикатор, чем трудолюбие сотрудников хороших компаний. Экономисты ОЭСР выявили разрыв в производительности среди ведущих и отстающих компаний во всех секторах экономики. Так, с 2001 года рост производительности у 5% ведущих производителей почти в пять раз превышал аналогичный показатель у остальных компаний сектора.

Каков же вывод? Получается, показатель средней производительности становится все менее полезным для инвесторов. Инвестор, вкладывающий деньги в хорошую компанию, должен увидеть, что сотрудники работают усерднее, чем в среднем по рынку, а прибыль становится выше. Повышение зарплаты в хороших компаниях не должно подстегивать инфляцию, поскольку рост эффективности компенсирует повышение оплаты труда. А низкие процентные ставки могли вводить в заблуждение инвесторов менее эффективных компаний, поскольку средняя производительность не в полной мере отражает степень лени работников.