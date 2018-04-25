На пляж у «Ладьи» не будут завозить новый песок

Самаре выбрали компанию, которая обустроит восемь городских пляжей. Контракт с департаментом городского хозяйства и экологии выиграло ООО «Чистый город».

— После таяния снега в прибрежной полосе и понижения уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки в 29 метров рабочие приступят к очистке пляжей. Они уберут мусор, брёвна, коряги и камыши. Водолазы обследуют акваторию и очистят дно от посторонних предметов. Также они обозначат зоны, куда могут заходить не умеющие плавать люди, — говорится в документах закупки.

Только после этого сотрудники приступят к обустройству самих пляжей. Они будут располагаться на I очереди набережной (от Ленинградской до Вилоновской), на II (от Маяковской до «Кинапа»), у спуска на Советской Армии, на Барбошиной поляне, у санатория «Можайский», в Красноглинском районе и в Загородном парке. В каждой из зон отдыха насыпят слой песка толщиной 10 сантиметров. Единственный пляж, куда заказчики попросили не довозить песок, — на IV очереди (от Осипенко до Силикатного оврага).

Для удобства горожан установят 75 кабинок для переодевания, 316 мусорных контейнеров и более 200 скамеек с тентами и без них. Летом дети смогут поиграть на трех игровых площадках и качелях. Любителей спорта ждут волейбольные и футбольные площадки, а также тренажеры.

Ограничивать разрешенные для купания зоны будут 139 буйков. На случай ЧП на воде для спасателей будет 78 стоек с кругами и «концами Александрова».

Для инвалидов также обустроят два пляжа. Здесь установят широкие пандусы как для спуска на берег, так и для спуска в воду, кабины для переодевания с поручнями, скамейки.

Подрядчикам за летний сезон необходимо провести две очистки пляжей от крыс и мышей — 5 июня и 15 августа. «Пляжный сезон» для рабочих заканчивается 31 октября.

За все работы компания получит 35322500 рублей. Деньги выделят из городского бюджета.