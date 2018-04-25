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С 2019 года все бумажные контракты навсегда отойдут в прошлое
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С 2019 года все бумажные контракты навсегда отойдут в прошлое 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня необходимо создать новый цифровой рынок, в связи с чем мы усиленно ждем виртуальную платформу, которая позволит интенсифицировать процесс госзакупок и сделать его более комфортным и эффективным, заявил в ходе Всероссийского форума-выставки «Госзаказ: за цифровые закупки», организованного Общероссийским народным фронтом, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.
По его словам, уже с 1 июля все без исключения контракты должны будут перейти исключительно на цифровые платформы, «потому что с 1 января 2019 года все закупочные контракты на бумаге навсегда уйдут в прошлое».
«Следующий шаг — это типизация и стандартизация условий осуществления госзакупочных контрактов, — заявил глава Федерального казначейства. — Теперь все условия контрактов должны быть понятными, вменяемыми и независимыми от воли соответствующих заказчиков».
Артюхин отметил, что сегодня важно то, как смотрятся закупки со стороны потребителя, со стороны заказчика. «Много негативных аспектов все еще присутствует в контрактных отношениях: идут задержки по оплате, многие условия контрактов не выполняются и т. д. и т.п.».
Он полагает, что «необходимо дальше опрозрачивать межзакупочные отношения». Кроме того, подчеркнул Артюхин, сегодня также необходимо урегулировать и вопрос ценообразования в системе государственных закупок.
Всероссийский форум-выставка проходит в Москве на площадке ВДНХ с 25 по 27 апреля 2018 года. Среди ключевых тем секций — корпоративные закупки в цифровом формате, проблемы закупок продуктов питания в социальных учреждениях, электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования, малое предпринимательство в эпоху цифровых закупок и другие актуальные проблемы системы совершенствования государственных закупок в Российской Федерации.
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