Мэр Красноярска эмоционально отреагировал на замечание инвестора платных парковок 

Глава Красноярска Сергей Еремин резко прокомментировал высказывания в свой адрес руководителя проекта платных парковок. Накануне Дмитрий Вилков раскритиковал администрацию города: якобы штрафы медленно обрабатываются, из‐за чего Красноярск потерял больше 60 миллионов рублей за три года. Об этом сообщило ИА «НГС Новости Красноярск».
Его в этот проект никто не загонял, он своими глазками видел, что написано в инвестиционном соглашении, я это инвестиционное соглашение не готовил. Проект сегодня работает, как его запустили. Что такое вообще платное парковочное пространство? Это не элемент заработка бюджета, …это способ регулирования транспортных потоков
— Сергей Еремин.
Еремин также отметил, что тщательно изучил московский опыт платной парковки. По его мнению, Красноярску необходимо брать в пример этот отлаженный механизм.
Должен быть простой индикатор — 80% парковочных мест должно быть занято в центре. Если больше, значит, цена низкая, если меньше, — значит, высокая. У нас такого нет — нарисовали инвестору парковочное пространство, не дали никакой
нормативно-правовой
базы, он радостно с этим согласился. Кто его там зазомбировал, я не понимаю. Поэтому не надо ни на кого сейчас обижаться, ты подписал это соглашение.
— Сергей Еремин.
Проблема заключается, по мнению чиновника, в том, что штрафы обрабатываются вручную, и администрация старается изо всех сил ускорить этот процесс.
Платные парковки в Красноярске открыли три года назад. За это время инвестор вложил в проект 42 миллиона рублей, однако собрал всего шесть миллионов. Кроме того, 780 тысяч из них он перечислил городской мэрии.
Больше девяти миллионов рублей заработала на паркоматах администрация Екатеринбурга. Однако местных активистов сильно удивили такие цифры, ведь штрафы за неуплату до сих пор не начисляются.