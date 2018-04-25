Мэр Красноярска эмоционально отреагировал на замечание инвестора платных парковок

Глава Красноярска Сергей Еремин резко прокомментировал высказывания в свой адрес руководителя проекта платных парковок. Накануне Дмитрий Вилков раскритиковал администрацию города: якобы штрафы медленно обрабатываются, из‐за чего Красноярск потерял больше 60 миллионов рублей за три года. Об этом сообщило ИА «НГС Новости Красноярск».

Его в этот проект никто не загонял, он своими глазками видел, что написано в инвестиционном соглашении, я это инвестиционное соглашение не готовил. Проект сегодня работает, как его запустили. Что такое вообще платное парковочное пространство? Это не элемент заработка бюджета, …это способ регулирования транспортных потоков

— Сергей Еремин.

Еремин также отметил, что тщательно изучил московский опыт платной парковки. По его мнению, Красноярску необходимо брать в пример этот отлаженный механизм.

Должен быть простой индикатор — 80% парковочных мест должно быть занято в центре. Если больше, значит, цена низкая, если меньше, — значит, высокая. У нас такого нет — нарисовали инвестору парковочное пространство, не дали никакой

нормативно-правовой

базы, он радостно с этим согласился. Кто его там зазомбировал, я не понимаю. Поэтому не надо ни на кого сейчас обижаться, ты подписал это соглашение.

— Сергей Еремин.

Проблема заключается, по мнению чиновника, в том, что штрафы обрабатываются вручную, и администрация старается изо всех сил ускорить этот процесс.

Платные парковки в Красноярске открыли три года назад. За это время инвестор вложил в проект 42 миллиона рублей, однако собрал всего шесть миллионов. Кроме того, 780 тысяч из них он перечислил городской мэрии.