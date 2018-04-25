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Мастер-класс по созданию буктрейлеров провели в Войковском
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Мастер-класс по созданию буктрейлеров провели в Войковском 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках «Недели детской книги» в библиотеке школы №2099 Войковского прошел мастер-класс по созданию буктейлера — краткого видеоролика о выбранной книге. Освоить технику предлагалось на примере «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.
— Цель мероприятия состояла в привлечении внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Созданный буктрейлер представлял ученик восьмого класса. Для его создания он использовал всего одну аудиодорожку. Ведущий мастер-класса также пользовался материалами из мультфильма «Маленький принц», — пояснили в администрации школы.
Как заявил создатель видео, особенных знаний для работы над буктрейлером не потребовалось, технику под силу освоить любому учащемуся. (ео)
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