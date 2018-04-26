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Росавиация продлила срок ограничения по сертификату «Саратовских авиалиний» до 30 мая
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Росавиация продлила срок ограничения по сертификату «Саратовских авиалиний» до 30 мая 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Росавиация продлила срок ограничения по сертификату эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалиний» до 30 мая, говорится в документах ведомства.
«Приказом Росавиации от 25.04.2018 № 340-П введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта № 102 АО «Саратовские авиалинии» до 30.05.2018 в связи с нарушением требований ФАП в части подготовки и выполнения полетов, приведших к авиационному происшествию», — говорится в документе.
Ранее Росавиация ввела ограничения срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля.
В документе также говорится, что «приказом Росавиации № 319 от 29.04.2016 снято ограничение в действие СЭ № 102 в части запрета на выполнение международных полетов».
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