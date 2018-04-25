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Росавиация продлила ограничение сертификата «Саратовских авиалиний»
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Росавиация продлила ограничение сертификата «Саратовских авиалиний» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация продлила ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая, сообщил в среду перевозчик.
Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта.
"Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года… Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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