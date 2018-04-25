Росавиация продлила ограничение сертификата «Саратовских авиалиний»

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта.

"Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая 2018 года… Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме", — говорится в сообщении.