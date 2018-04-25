Сергей Собянин рассказал, что изменится в Москве 

1 Город помогает и будет помогать беднымБедные, то есть люди, нуждающиеся в поддержке государства, есть везде — и в богатых, и в бедных городах. Пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи… Речь о тех, кто не может обеспечить себе достаток по объективным причинам. Именно по ним в первую очередь ударил кризис 2014-2015 годов. Поэтому правительство Москвы приняло решение об увеличении в разы пособий многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам. Но помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тысяч детей и 125 тысяч семей, в столице 4,5 миллиона москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвленной системы льгот, как в Москве, нет больше нигде в стране. Да и среди других стран немного найдется таких, которые могут сравниться с ней.2 Пенсии — под контролем у мэраС 1 января 2018 года повышены на 3 тысячи рублей городские надбавки к пенсиям. И теперь в столице меньше 17,5 тысячи рублей пенсий нет. Такое резкое повышение объясняется тем, что федеральный бюджет не смог компенсировать падение доходов пенсионеров из-за инфляции. И это не разовая мера. Индексация городских доплат происходила и в предыдущие годы. В частности, с 2010 года они выросли на 70%. Конечно, в обязательном порядке будут индексировать их и впредь.3 Рост доходов всех работающих людей — ключевая задачаВ Москве зарплаты всегда были выше, чем в среднем по стране, но и жизнь в столице дороже. К тому же в связи с кризисом доходы москвичей перестали расти. Но в 2017 году зарплата уже пошла в рост — на 2,8% она оказалась выше инфляции. Но, конечно, хотелось бы большего роста. В 2018 году по-прежнему идет прибавка подоходного налога, который, как известно, исчисляется из зарплаты. Значит, положительная динамика роста зарплат москвичей сохраняется. Средняя зарплата в Москве в настоящее время, по статистике, в районе 70 тысяч рублей, но реальные трудовые доходы несколько меньше — 64 тысячи. Для правительства Москвы важно не просто исследовать среднюю статистическую зарплату, нам нужно влиять на нее. В первую очередь это касается бюджетной сферы. Например, среднюю зарплату московских врачей к концу прошлого года увеличили до 134 тысяч рублей, подняв ее вдвое по сравнению с трудовыми доходами в столице. Сейчас задача — не опустить ее, а индексировать и дальше, чтобы она как минимум догоняла, а лучше — перегоняла инфляцию. У педагогических работников зарплата вплотную приблизилась к 75 тысячам рублей. Больше стали получать и другие бюджетники, а их в столице достаточно большой отряд.4 Школы Москвы должны попасть в тройку лучших в миреВ Москве 600 крупных образовательных учреждений. По математической и читательской грамотности они входят в 5-6 лучших образовательных систем мира. А 300 школ, то есть половина имеющихся, уже сегодня входят в тройку лучших. Мы же хотим, чтобы и вторая половина дотянула по качеству знаний детей до первой половины. Для нас важно, чтобы все образовательные комплексы, неважно, где они находятся — в центре столицы или в Новой Москве, учили детей одинаково хорошо. Финансирование у них одинаковое, возможности тоже одинаковые. Значит, надо просто подтянуть школы до более высокого уровня образования. Среднюю зарплату московских врачей увеличили до 134 тысяч рублейЭто кажется амбициозной задачей. Но еще недавно в Москве было всего 20-30 ведущих школ, куда чуть ли не все москвичи пытались устроить детей всеми правдами и неправдами. Но прошло всего семь лет, и таких школ стало в 10 раз больше. А сейчас нам предстоит только удвоить их количество. Ключевая фигура в любом образовательном учреждении — учитель. Он не только учит ребенка, он прививает ему любовь к знаниям. Значит, надо повышать квалификацию педагогов, поднимать им зарплату, чтобы к детям попадали действительно лучшие учителя. Чтобы у них была оптимальная нагрузка. Но и новые технологии. Развивать ту же московскую электронную школу, которая позволяет менее опытному учителю взять лучший контент, который есть в городе, лучший сценарий урока и уже на другом уровне давать знания ребенку. А дальше с помощью электронного дневника, совмещенного с образовательной платформой, совершенствовать образовательный процесс каждого отдельно взятого ученика с учетом его знаний и наклонностей. Пока это вопрос будущего. Но технологически это уже возможно, и мы будем это делать.5 С детсадами справились, теперь на очереди постепенное обеспечение яслямиЧитатели «РГ» пишут, что с садиками ситуация в Москве сейчас нормальная, а вот яслей по-прежнему дефицит. Мы постоянно занимаемся этой проблемой. В 2010 году в детсады в городе ходили всего 280 тысяч детей. Когда я поинтересовался, а сколько еще стоят в очереди, то услышал: «Тысяч 10-15. Можно быстренько решить эту проблему». Решать начали с устройства трехлеток. Приняли дополнительно в 10 раз больше — 150 тысяч, так как оказалось, что прежде родители даже не вставали в очередь, понимая, что это бесполезно. Куда бы они ни обращались, им говорили: мест нет. Чтобы ситуация стала прозрачной, мы ввели электронную очередь. А сами садики стали финансировать как школы: за каждого взятого ребенка. От количества детей стали зависеть и материальное благополучие самого детсада, и зарплата его директора и воспитателей. Ситуация улучшалась прямо на глазах. У нас появилась возможность брать в сады детей даже младшего возраста. И мы начали снижать порог приема: сначала с трех лет до 2,9, потом — до 2,8. По мере строительства новых садов — а их строить мы не прекращали ни на год, вот и в этом году запланировали ввести больше трех десятков новых садиков — будем устраивать детишек и помладше. Снизим так называемый «возрастной ценз» детсадовца уже в этом году. До какого возраста? Скажу чуть позже, ситуацию пока анализируем.6 Жить долго и счастливоРоссия нацелилась попасть в клуб стран 80 плюс — то есть наравне с Японией, Францией, Германией ставит своей целью довести среднюю продолжительность жизни до 80 и более лет. Москвичи уже живут в среднем более 77 лет. Средняя продолжительность в Москве увеличилась за семь лет на 3,7 года, то есть до 77,9 года. Посчитаем: если нам удастся сохранить эти темпы, то 80 достигнем через четыре года — к 2022 году. Но москвичи должны жить не просто дольше, но и вести активную счастливую жизнь. С этой целью в городе разработана программа «Московское долголетие». Направлена она на то, чтобы, выйдя на пенсию, люди не чувствовали себя одинокими, брошенными, а занимались спортом, творчеством, активно участвовали в городской жизни. Всего за месяц после старта программы в разные кружки и секции записались более 83 тысяч ветеранов. Уверен: чем больше у них будет интересных и полезных для здоровья дел, тем дольше и счастливее будут жить.7 Столичную медицину сделаем доступной и способной победить самые страшные болезниДве самые частые причины смерти в Москве: от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Создание сети из 29 сосудистых центров уже дало свои плоды. Человека с сердечным приступом в Москве больше не везут в дежурную больницу, как прежде, а сразу в один из сосудистых центров. Там его оперируют, удаляют тромбы, если нужно, ставят стенты и т.д. И такие экстренные меры уже позволили снизить больничную летальность от инфарктов в три раза, а от инсульта — вдвое. Но и онкология, если ее диагностировать на ранней стадии, не приговор. Сейчас доля опухолей, выявляемых на первой и второй стадиях, достигла уже 60%, и столичная медицина будет стремиться увеличивать ее еще больше. Но и тех, у кого болезнь зашла уже достаточно далеко, но они живут больше пяти лет, стало на треть больше благодаря эффективному лечению. К тяжелобольным, которым нужна помощь на дому, пришла патронажная служба, которой в Москве просто не было. Работающие в ней врачи и медсестры взяли на себя уход за 50 тысячами лежачих москвичей. Город взял на себя и паллиативную помощь, которой еще недавно занимались только благотворительные фонды.8 1 миллион москвичей справят новоселья по программе «Реновация»Первые новоселы по этой программе уже переезжают. Скажу сразу: этот наш опыт оказался более удачным, чем полученный во время первой волны сноса. Связано это с тем, что мы приняли лучшие стандарты для участников реновации. Москвичи сейчас получают лучшего качества и сами дома, и отделку квартир в них. К тому же находятся они поблизости от прежнего жилья. Поэтому возражений против переезда сейчас значительно меньше. Я уверен, что эта программа и идти будет быстрее предыдущей. Мы не зависим ни от капризов инвесторов, ни от ситуации на рынке жилья. Уже в этом году будет снижен «возрастной ценз» с 2,8 лет для поступления в детсадНу а насчет того, надо было в принципе заниматься реновацией или нет… Как будто у нас был выбор! Если бы мы программу не приняли, все равно лет через 10-20 эти дома пришлось бы сносить. Причем к тому моменту они стали бы уже аварийными. Мы выбрали вариант спокойного строительства нового жилья и планомерного переселения в него из ветшающих домов.9 Безопасность Москвы и москвичейЗа 2017 год в Москве за патент заплатили 450 тысяч мигрантов. Они легализовали свое пребывание, а еще сдали экзамен по русскому языку, у них проверили здоровье и взяли отпечатки пальцев. Порядка 100 тысяч, по нашей оценке, от покупки патентов уклоняются. Полиция штрафует нарушителей, а самых злостных высылает и запрещает им въезд в Россию. В прошлом году, например, так были наказаны за различные правонарушения 30 тысяч мигрантов. Меры жесткие, но необходимые для наведения порядка. Еще 300 тысяч человек приезжают к нам из ЕАЭС. По закону патенты им не требуются, так как у нас единое экономическое пространство. Тем не менее я считаю, что контроль должен быть за всеми мигрантами, не важно, откуда они приехали — из безвизовых стран или ЕАЭС. Мы должны точно знать, зачем они приехали, что делают в Москве, платят или не платят налоги. По поручению президента с МВД и правительством России работаем сейчас над совершенствованием законодательства, чтобы дать полиции полномочия дополнительного контроля за всеми иностранцами, приехавшими на работу в Россию. Снизилось практически на четверть и количество преступлений, совершаемых мигрантами, и продолжает снижаться и дальше. Причем темпами более высокими, чем убывает преступность в целом по городу.